舊金山環保局節能計劃 免費為商戶及公寓評估（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山日落區市議員湯凱蒂辦公室發起一個拜訪區內商戶的活動,讓市府環保局有機會向商戶介紹免費的能源評估計劃,協助商家節能又省錢。

湯凱蒂辦公室人員連同舊金山環保局能源計劃專員一起到日落區Taraval街拜訪商戶,介紹市府推出的能源計劃SF Energy Watch。

市議員湯凱蒂辦公室助理羅德偉說,”今天我們希望能給小商業一些資訊,是關於怎樣幫他們節能,為他們裝一些節能裝置,長遠來講就能幫他們節省一些能源成本。”

在Taraval街開食品雜貨店的雷先生對這個節能計劃感到很滿意,他已經更換了節能燈,”我已經換了(節能燈) ,很好,現在能省一些電,這樣的計劃我很滿意,最好其它的小商業有興趣的話,參加這個計劃都不錯。”

湯凱蒂辦公室表示,上一次他們拜訪Taraval街商戶,從25街到19街總共拜訪了30家商戶,目前已經有5家加入了計劃。

舊金山能源計劃主要是提供市內小商業及公寓免費諮詢及評估服務,幫助業主更新設備,不僅節能環保又能省錢。

舊金山環保局能源專家馮穎峰說,”我們會去你的商店或公寓,對電燈、冰箱做能源評估,然後告訴你怎樣更節能,服務對業主免費,我們也有提供補貼計劃,協助他們支付更新設備的開支。”

舊金山環保局的資料顯示,能源計劃自2006年推出至今,已有大約7,500家商戶及公寓參加該計劃,平均每年節省四千元能源費用,總共補貼2,460萬元,協助業主更新節能設備。

有興趣加入該計劃的商戶及公寓業主,可到舊金山環保局網站 SFEnergyWatch.org 或致電 415-355-3769 查詢詳情。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載