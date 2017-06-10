舊金山環保局節能計劃 免費為商戶及公寓評估（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山日落區市議員湯凱蒂辦公室發起一個拜訪區內商戶的活動，讓市府環保局有機會向商戶介紹免費的能源評估計劃，協助商家節能又省錢。

湯凱蒂辦公室人員連同舊金山環保局能源計劃專員一起到日落區Taraval街拜訪商戶，介紹市府推出的能源計劃SF Energy Watch。

市議員湯凱蒂辦公室助理羅德偉說，”今天我們希望能給小商業一些資訊，是關於怎樣幫他們節能，為他們裝一些節能裝置，長遠來講就能幫他們節省一些能源成本。”

在Taraval街開食品雜貨店的雷先生對這個節能計劃感到很滿意，他已經更換了節能燈，”我已經換了(節能燈) ，很好，現在能省一些電，這樣的計劃我很滿意，最好其它的小商業有興趣的話，參加這個計劃都不錯。”

湯凱蒂辦公室表示，上一次他們拜訪Taraval街商戶，從25街到19街總共拜訪了30家商戶，目前已經有5家加入了計劃。

舊金山能源計劃主要是提供市內小商業及公寓免費諮詢及評估服務，幫助業主更新設備，不僅節能環保又能省錢。

舊金山環保局能源專家馮穎峰說，”我們會去你的商店或公寓，對電燈、冰箱做能源評估，然後告訴你怎樣更節能，服務對業主免費，我們也有提供補貼計劃，協助他們支付更新設備的開支。”

舊金山環保局的資料顯示，能源計劃自2006年推出至今，已有大約7,500家商戶及公寓參加該計劃，平均每年節省四千元能源費用，總共補貼2,460萬元，協助業主更新節能設備。

有興趣加入該計劃的商戶及公寓業主，可到舊金山環保局網站 SFEnergyWatch.org 或致電 415-355-3769 查詢詳情。

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