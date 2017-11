舊金山娛樂用大麻立法仍未定案 正反雙方舉行集會（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山娛樂用大麻的立法仍然未有定案,支持者與反對者兩方陣營週三分別舉行集會。

州參議員威善高聯同3名市參事及其他官員,敦促市參議會盡快通過合理的娛樂用大麻法例。

威善高表示,市參議會不斷在大麻法上加入限制條款,例如是將大麻店與學校之間的距離由600呎增加至1,000呎,並將0至5歲的學前教育班加入受保障範圍,以及將每間大麻店之間的距離由300呎增加至1,000呎,甚至有市參事提出限制某一社區的大麻店數量。

威善高指,去年的選舉中,舊金山有7成4的人贊成大麻合法化,現在市參議會所做的完全偏離選民的意願,如果這些修訂案全部獲採納,可以說市內大部分地方都不能開大麻店,那麼64號提案將失去意義,將會是社會上、政治上的倒退。

威善高說:”在市參議會討論的不是監管,而是禁止整個大麻業,完全與選舉結果相違背,我想告訴那兩成幾反對大麻合法的選民,我尊重你們的意見,但更重要是尊重投贊成票的大多數。”

前市參事David Campos週三亦有到場支持,他表示,如果市參議會一意孤行,在大麻法例上加強管制,選民應該用選票去表達對這些民選官員的不滿。

與此同時,大約50名來自不同社區,支持收緊大麻法例的華裔居民,週三去到加州聯邦參議員范士丹位於舊金山的辦公室遞交請願信,表達他們對娛樂用大麻的擔心。

居民代表王運說:”我們是普通居民,不知從哪裡開始請願,但知道公聽會是很重要,所以在市府多次表達意見,至於州府,就知道威善高不會代表我們講任何事,所以唯有希望聯邦出手。”

請願信中要求范士丹利用聯邦法例,全面禁止種植及吸食娛樂用大麻,居民亦促請范士丹調查為什麼大批居民反對,但多間大麻藥店仍獲准開業,是否當中涉及官商勾結。



娛樂康樂用大麻的法案將於下星期二,即是11月14日在市參議會上討論,而Irving街大麻藥店的上訴案將會延期至12月12日。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。