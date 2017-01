By

【KTSF】

舊金山Lake Shore住宅區上週五發生傷人車禍,一名老婦帶著兩名年幼男童過馬路時被車撞倒,3人重傷垂危。

事發於傍晚6時左右,70歲老婦當時帶同一對7歲和2歲的男孩,在Ocean大街夾Sylvan Drive過馬路,被車撞倒。

肇事司機是一名92歲老婦,當時沿Ocean大街西行。

3名傷者已送院治療,目前未知其情況如何。

