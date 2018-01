By

【KTSF】

舊金山灣景區週一有一名年青男子和一名年老女人中槍受傷,無生命危險。

警方表示,事發在週一下午約兩時,在3街夾Palou大街,男事主懷疑與十幾歲的男槍手發生爭執,槍手開槍擊中男事主,同時亦都擊中剛好開車路過的一個女人。

槍手之後步行逃走,目前仍然在逃。

