【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠週三有長者在斑馬線上被車撞倒。

肇事是男性亞裔司機,他開車從Powell街駛入Clay街的時候,撞倒一名70歲的亞裔婦女。

該婦女送院急救,有生命危險。

警方表示,該名婦女當時正在斑馬線上,司機在車禍後有留在現場配合調查,暫時沒有被逮捕。

版權所有,不得轉載。