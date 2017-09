By

【KTSF】

舊金山一名81歲老婦週四在灣景區一個Muni輕鐵列車的月台候車時,被一名51歲婦人推下月台,涉案婦人已被捕。

事發於早上8時20分左右,地點在3街4800號路段的架高月台車站上,老婦當時在候車,一名婦人突然無緣無故,從後把老婦推下月台,而事發前雙方並無任何接觸。

老婦在事故中受傷,沒有生命危險,已送院治療。

涉案婦人涉嫌襲擊他人已被捕。

