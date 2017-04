By

【KTSF】

舊金山Lake街週一晚發生兩車相撞意外,一名老婦嚴重受傷。

事發於晚上11時左右,地點在Lake街300號路段,一名28歲女子駕車沿Lake街東行,在左轉入車道時,與另一輛正在西行的汽車相撞,後車由一名87歲老婦駕駛。

兩車相撞後,28歲女子駕駛的車輛再撞上泊在路旁的一輛汽車才停下。

老婦已送院治療,有生命危險,警方沒有就車禍拘捕任何人。

