舊金山華裔長者被騙 誤信患癌要買藥失過萬現金（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山列治文區又再出現針對華裔社區的騙案,3名講廣東話的華裔匪徒指事主患了癌症,要事主以鉅款換取藥物,這名華裔女事主最後被騙去17,000元現金。

警方表示,這宗”寶藥”騙案發生在一個寧靜的住宅區,在8月4日星期五早上約9時半,一名65歲的婦女步行至列治文區Anza夾44街時,一名華裔女騙徒向她問路,事主表示不清楚。

這時第二名男騙徒現身,表示可以用他的手機幫忙尋找,並遊說事主一同登上一輛停靠在附近的汽車等候,當時車上有第三名男騙徒。

警方指 事主上車後,三名騙徒就與事主進行所謂的健康測試,拿出一杯茶,叫所有將手指伸進茶中,但只有事主碰到茶時,茶才變成黑色。

騙徒指測試結果證明事主患上癌症,如果事主願意支付6萬元,騙徒可以提供醫病的藥物。

舊金山警局詐騙調查組警官許楷明接受電話訪問時說:”明顯地騙徒很有說服力,亦明確以長者為目標,跟以前一樣。

事主指自己沒有6萬元,其中一名男騙徒指最多可以幫事主支付當中的2萬元,問她究竟有多少錢。

警方指,不知道雙方最後如何達成共識,但騙徒就送事主回家拿錢,事主拿著17,000元現金,回到騙徒的汽車,將錢交給騙徒後,女騙徒就將一大瓶水交給事主,當中有一張一元紙幣及一條蟲,並叫事主分一個月飲用,癌病就會痊癒。

騙徒更答應稍後會將錢交還事主,事主於是回家等候,不過騙徒再沒有聯絡事主,事主覺得受騙,於是報警求助。

許楷明說:”根據我接觸過的案件,今次方式有所不同,我從未見過騙徒接載事主去不同地點,騙徒以前總是等事主帶錢過來。”

7月11日,日落區也發生相似的騙案,不排除是同一批人所為,當時在Lawton夾29街類似的健康測試,騙徒騙去一名78歲婆婆5,000元現金。

警方呼籲如有其他受害人請與警方聯絡。

為了加強警民聯繫,列治文區市議員李麗嫦將於9月14日晚上6時,在18街251號的社區中心舉行警民大會,邀請警察局局長及列治文區分局長,就包括騙案及區內其他罪案作出討論。

