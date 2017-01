By

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山Lakeside地區週二下午發生一宗涉及行人被撞的車禍,一名亞裔長者受傷。

這起車禍涉及兩名長者,舊金山警方表示,週二下午3點多,在Lakeside地區位於Ocean街夾Junipero Serra街的路口,一名65歲非洲裔男性長者開著車,在綠燈期間右轉時,撞到當時正在過馬路的一名70歲亞裔長者行人,造成亞裔長者受傷,被送往醫院救治,所幸傷勢並不嚴重,沒有生命危險,事件中無人被捕。

由於這個路口非常繁忙,來往的行人和車輛都很多,警方提醒駕駛人和行人都要格外小心,注意安全。

