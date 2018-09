By

【KTSF】

舊金山週三凌晨發生一宗兇殺命案,一名82歲老婦遭一名男親友用利器刺死,法醫處證實,死者是亞裔老婦Chii-Chyu Horng。

警方是於凌晨12時25分接獲舉報,案發現場位於Howard街800號路段一個住屋單位。

警員到達後,發現Horng當場不治,疑犯是一名30歲男子,是死者的親友,他已被帶到醫院接受檢查,警方尚未透露他與死者的關係為何。

警方呼籲對案件知情的人士,立即聯絡警方。

