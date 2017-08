By

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山華埠附近一棟長者公寓,週一凌晨發生火警,一名長者受重傷。

起火是Sacramento街2451號一棟長者公寓大樓9樓一個單位,消防員破門進入,救出一名受重傷長者,火勢在隨後受到控制,起火原因有待調查。

