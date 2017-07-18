祈福黨再現舊金山 騙徒指事主患癌需捐款祈福（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山出現今年首宗祈福騙案，騙徒及被騙的人都是華裔，騙子指事主得了癌症，騙走他5,000元現金去祈福。

Taraval分警局證實，7月11日即是上星期二早上，日落區發生祈福騙案，事主是一名住在附近的78歲婆婆。

警方指事主當日在Lawton夾30街遇到一名自稱來自印尼的華裔女子，這名女子向事主問路，尋找一間附近的美容院。

這個時候，一名男子假裝路過，停下來協助，並提議用他的手機幫忙尋找該間美容院。

然後這名騙徒更帶事主及問路女子，去到一架停泊在附近的汽車，建議二人上車等候。

事主上車後發現車上有一名華裔男司機，警方指他是第三名騙徒。

其中兩名騙徒指事主臉色很差，看上去應該是有病，於是二人就幫事主做所謂的測試。

騙徒拿出一杯液體，叫事主將手指放進杯中，杯中的液體突然變成黑色，女騙徒就指根據測試結果，事主患上癌症，並稱如果事主願意捐款給她，就可以醫好事主。

事主在騙徒的遊說下指家裏有錢，騙徒於是開車送事主回家，事主在家中拿出5,000元現金，並將錢放在一個袋中交給騙徒。

騙徒然後將一個裝有一條蟲及一張一元紙幣的水樽交給事主，叫事主飲用一個月，她的癌症就會痊癒。

而警方亦指，騙徒曾表示，稍後會歸還部分款項，不過騙徒得手後沒有再出現，案發後事主知道自己受騙，兩天後報警。

祈福騙案近年時有所聞，今年在東灣佛利蒙市（Fremont）發生過一宗，去年在舊金山華埠及列治文區都有案例，不過至今仍未拘捕任何人。

警方特別提醒華裔長者，對於陌生人要求使用現金及貴重物品祈福，去治癒病症或驅除厄運的手法，必須保持警惕，千萬不要上當。



任何有遇過或被人遊說過去做以上祈福過程的人士，請立即與警方聯絡。

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