祈福黨再現舊金山 騙徒指事主患癌需捐款祈福（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山出現今年首宗祈福騙案,騙徒及被騙的人都是華裔,騙子指事主得了癌症,騙走他5,000元現金去祈福。

Taraval分警局證實,7月11日即是上星期二早上,日落區發生祈福騙案,事主是一名住在附近的78歲婆婆。

警方指事主當日在Lawton夾30街遇到一名自稱來自印尼的華裔女子,這名女子向事主問路,尋找一間附近的美容院。

這個時候,一名男子假裝路過,停下來協助,並提議用他的手機幫忙尋找該間美容院。

然後這名騙徒更帶事主及問路女子,去到一架停泊在附近的汽車,建議二人上車等候。

事主上車後發現車上有一名華裔男司機,警方指他是第三名騙徒。

其中兩名騙徒指事主臉色很差,看上去應該是有病,於是二人就幫事主做所謂的測試。

騙徒拿出一杯液體,叫事主將手指放進杯中,杯中的液體突然變成黑色,女騙徒就指根據測試結果,事主患上癌症,並稱如果事主願意捐款給她,就可以醫好事主。

事主在騙徒的遊說下指家裏有錢,騙徒於是開車送事主回家,事主在家中拿出5,000元現金,並將錢放在一個袋中交給騙徒。

騙徒然後將一個裝有一條蟲及一張一元紙幣的水樽交給事主,叫事主飲用一個月,她的癌症就會痊癒。

而警方亦指,騙徒曾表示,稍後會歸還部分款項,不過騙徒得手後沒有再出現,案發後事主知道自己受騙,兩天後報警。

祈福騙案近年時有所聞,今年在東灣佛利蒙市(Fremont)發生過一宗,去年在舊金山華埠及列治文區都有案例,不過至今仍未拘捕任何人。

警方特別提醒華裔長者,對於陌生人要求使用現金及貴重物品祈福,去治癒病症或驅除厄運的手法,必須保持警惕,千萬不要上當。



任何有遇過或被人遊說過去做以上祈福過程的人士,請立即與警方聯絡。

