By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山北岸區週三下午有人開車撞到人後,不顧而去,受傷的是一名76歲亞裔婦女。

當時亞裔婆婆在Columbus街和Filbert街交界處,過馬路時被車撞倒現場昏倒,肇事車主沒有停下。

而婆婆則送往醫院,警方透露,她目前沒有生命危險,有線索的民眾可以聯絡警方,電話:(415) 575-4444。

