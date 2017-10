By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山週日有一名亞裔長者在灣景區街頭遇劫,現場是灣景區University街夾Bacon街一間療養院附近。

警方表示,週日下午3時25分,一名72歲亞裔婆婆在街上步行時,一名非洲裔男子從附近一輛汽車走出來,突然將婆婆推落地上,再搶走她的手袋。

匪徒得手後,乘坐汽車逃走,警方指,除了搶劫的匪徒,汽車上仍有一名非裔男子,相信有兩名匪徒。

事主受輕傷,不過拒絕送院治理,有案件資料的人士,可致電(415) 575-4444與警方聯絡。

