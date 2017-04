By

舊金山華埠一幢住宅大廈週二早上發生一級大火,一名老婦要由消防員救出,無人受傷。

消防當局於早上7時24分接獲火警舉報,火場位於Stockton街804號3樓一個單位,獲救的老婦沒有受傷,消防員撲火時需要疏散所有住客。

消防局稱,火警只波及一個單位及走廊,紅十字會將會為受影響住客找尋臨時居所。

