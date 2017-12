By

【KTSF】

舊金山Mission區上週五傍晚發生劫案,一名老翁在案中被賊匪開槍射中受傷,有生命危險。

事發於下午5時20分左右,地點在Mission街2300號一幢住宅大廈,4名男賊匪持槍闖入,途中遇上3名男受害人,年齡分別是77歲、60歲和63歲。

期間賊匪開槍,射中77歲老翁,之後逃離現場,傷者已送院,目前情況危殆。

警方尚未公布案件細節,也未拘捕任何人。

