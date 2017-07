By

【KTSF】

舊金山一名71歲老翁週日早上在雙子峰(Twin Peaks)被人開槍擊斃。

當局已證實死者是Edward French,他在早上8時前左右被人開槍射殺。

當局尚未公布行兇者的資料,也未知行兇動機,至週一早上仍未有人被捕。

雙子峰對上一次發生兇殺案是去年情人節,當天凌晨2時左右,來自Santa Rosa市的21歲青年Julio Peraza和19歲女子Rene Mora被人開槍擊斃,另外有一人中槍受傷。

懷疑涉案的28歲男子Richard Contreras已被捕,他被控多項謀殺、意圖謀殺和劫車等控罪。

他目前仍被扣查,不准保釋,下次出庭日期是8月4日。

