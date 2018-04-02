舊金山華裔長者退而不休 服務社區逾20年獲市府表揚（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

俗語有云”活到老 學到老”，不過舊金山一名88歲的華裔長者就退而不休，”活到老 做到老”，用她空餘的時間為其他不懂英語的長者服務，最近她更獲得市參議會的表揚。

這一本是梅秋賢梅姨的月曆，幾乎每一日都寫滿了開會的時間，研究如何改善社區的生活，幫一班不懂英語的長者發聲。

梅姨說：”一定要講，如果你不說他不說，無人知道你需要什麼，要怎樣的生活，一定要講，想要講什麼，我代他們講出來。”

88歲的梅姨是田德隆華裔權益協會的主席，服務社區超過20年，日前市參事金貞妍更在市參議會上表揚梅姨。

梅姨說：”金小姐給我獎狀的時候，我不知怎樣講，總之很感謝，不過有時候很多事不是我一個自己做，有好幾位幫我做事，我們一齊做。”

梅姨17歲時，由中國移民來到舊金山，現居於田德隆區一間長者公寓，是社區中少數識英語的華裔。

梅姨表示，她很喜歡幫人，只是人之常情，無什麼大不了，但對受惠的人來說，就是一件刻骨銘心的大事。

鄰居張婆婆說：”梅姨是很好人，早上會幫，夜晚會幫，有時候三更半夜，我們不舒服要叫911，她都幫我們去打，打完後又幫我們做翻譯，睡了半夜都起床幫我們。”

梅姨說：”繼續為大家服務，需要什麼，隨時來拍我門，叫我做什麼都無問題。”

梅姨有7個子女，14個孫及7個曾孫，兒孫滿堂 理應是休息，享受生活的階段，不過她表示，知道社區有更多人需要幫助，例如很多華裔想申請可負擔房屋，很多人想改善田德隆區的環境。

鄰居每一個笑容，每一句道謝，反而成為她繼續活躍社區的動力。

梅姨說：”我感覺我們住在Maria Manor長者公寓，個個住客，個個對我很好，他們給我的精神，大家給我的精神、力量，支持我，所以我繼續有愛心去幫助人。”

梅姨所居住的Maria Manor長者公寓可以說是梅姨一手拯救回來。

2001年，有洛杉磯的發展商購買了Maria Manor，並給住在大廈中近百名長者和傷殘人士一年時間搬走，梅姨表示，當時大家不知道如何是好，很多長者都哭了，在搬走限期前的3個月，梅姨與幾名住客決定天天去市府請願。

梅姨說：”市參事叫我明天再來，我們又回去坐5、6小時，我們5個人不會說時間太長，不再去，我們幾個人繼續去。”

持續兩個月的努力終於得到回報，時任市長Willie Brown接見梅姨，更否決了發展商的買賣，保住了很多長者的家園，梅姨表示，從未有一刻想過完全退下來。

梅姨說：”大家問我你需要什麼，我說我什麼都不需要，我樣樣都滿足，你不要做，留給他人做，你年紀大，我說還未，你們個個支持我，給我氣力，我做到幾時就幾時，無問題，我還有很多能量。”

梅姨現在著手一個名叫田德隆願景的項目，收集華裔居民的意見，提供改善社區的建議，訪問後她又馬不停蹄趕去開會。

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