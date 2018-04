舊金山華裔長者退而不休 服務社區逾20年獲市府表揚（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

俗語有云”活到老 學到老”,不過舊金山一名88歲的華裔長者就退而不休,”活到老 做到老”,用她空餘的時間為其他不懂英語的長者服務,最近她更獲得市參議會的表揚。

這一本是梅秋賢梅姨的月曆,幾乎每一日都寫滿了開會的時間,研究如何改善社區的生活,幫一班不懂英語的長者發聲。

梅姨說:”一定要講,如果你不說他不說,無人知道你需要什麼,要怎樣的生活,一定要講,想要講什麼,我代他們講出來。”

88歲的梅姨是田德隆華裔權益協會的主席,服務社區超過20年,日前市參事金貞妍更在市參議會上表揚梅姨。

梅姨說:”金小姐給我獎狀的時候,我不知怎樣講,總之很感謝,不過有時候很多事不是我一個自己做,有好幾位幫我做事,我們一齊做。”

梅姨17歲時,由中國移民來到舊金山,現居於田德隆區一間長者公寓,是社區中少數識英語的華裔。

梅姨表示,她很喜歡幫人,只是人之常情,無什麼大不了,但對受惠的人來說,就是一件刻骨銘心的大事。

鄰居張婆婆說:”梅姨是很好人,早上會幫,夜晚會幫,有時候三更半夜,我們不舒服要叫911,她都幫我們去打,打完後又幫我們做翻譯,睡了半夜都起床幫我們。”

梅姨說:”繼續為大家服務,需要什麼,隨時來拍我門,叫我做什麼都無問題。”

梅姨有7個子女,14個孫及7個曾孫,兒孫滿堂 理應是休息,享受生活的階段,不過她表示,知道社區有更多人需要幫助,例如很多華裔想申請可負擔房屋,很多人想改善田德隆區的環境。

鄰居每一個笑容,每一句道謝,反而成為她繼續活躍社區的動力。

梅姨說:”我感覺我們住在Maria Manor長者公寓,個個住客,個個對我很好,他們給我的精神,大家給我的精神、力量,支持我,所以我繼續有愛心去幫助人。”

梅姨所居住的Maria Manor長者公寓可以說是梅姨一手拯救回來。

2001年,有洛杉磯的發展商購買了Maria Manor,並給住在大廈中近百名長者和傷殘人士一年時間搬走,梅姨表示,當時大家不知道如何是好,很多長者都哭了,在搬走限期前的3個月,梅姨與幾名住客決定天天去市府請願。

梅姨說:”市參事叫我明天再來,我們又回去坐5、6小時,我們5個人不會說時間太長,不再去,我們幾個人繼續去。”

持續兩個月的努力終於得到回報,時任市長Willie Brown接見梅姨,更否決了發展商的買賣,保住了很多長者的家園,梅姨表示,從未有一刻想過完全退下來。

梅姨說:”大家問我你需要什麼,我說我什麼都不需要,我樣樣都滿足,你不要做,留給他人做,你年紀大,我說還未,你們個個支持我,給我氣力,我做到幾時就幾時,無問題,我還有很多能量。”

梅姨現在著手一個名叫田德隆願景的項目,收集華裔居民的意見,提供改善社區的建議,訪問後她又馬不停蹄趕去開會。

