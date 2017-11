舊金山華埠公公婆婆以中國特色舞蹈慶萬聖節前夕（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山安樂居一班公公婆婆,利用一種富中國特色的方法慶祝Halloween,就是在華埠表演新疆舞。

一共6人的表演團體,在兩名舞蹈老師的帶領下,為其他安樂居長者表演新疆舞,表演者的平均年齡達80歲。

安樂居表示,早前曾帶領長者學習及公開表演芭蕾舞,大受長者的歡迎,亦激發起他們的表演欲,週二適逢是Halloween,讓一班長者以另一種舞蹈歡慶節日。

陳嘉琪劉瑞儀(Stephanie Liu)說:”第一,跳舞是運動,對他們來說會健康一些,另外跟著音樂跳,令他們心情會好一些,第三,你始終都要用腦部去記舞步,對長者的記憶力很有幫助。”

為了表演,這班長者用了3個月時間準備,他們表示,雖然只是伴舞,但以一個高齡,在娛樂大家的同時,又能藉此鍛練身體,一切努力都值回票價。

長者吳承妤說:”一個是我可以運動,一個是開心,鍛練身體最好。”

長者余文郁練習不辛苦,她說:”大家都很高興,歡喜來學,所以不覺得累。

長者表演完畢後,安樂居又邀請嘉賓表演肚皮舞,不少長者在音樂的帶動下都覺得技癢,忍不住要表演一下。

