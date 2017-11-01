舊金山華埠公公婆婆以中國特色舞蹈慶萬聖節前夕（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山安樂居一班公公婆婆，利用一種富中國特色的方法慶祝Halloween，就是在華埠表演新疆舞。

一共6人的表演團體，在兩名舞蹈老師的帶領下，為其他安樂居長者表演新疆舞，表演者的平均年齡達80歲。

安樂居表示，早前曾帶領長者學習及公開表演芭蕾舞，大受長者的歡迎，亦激發起他們的表演欲，週二適逢是Halloween，讓一班長者以另一種舞蹈歡慶節日。

陳嘉琪劉瑞儀（Stephanie Liu）說：”第一，跳舞是運動，對他們來說會健康一些，另外跟著音樂跳，令他們心情會好一些，第三，你始終都要用腦部去記舞步，對長者的記憶力很有幫助。”

為了表演，這班長者用了3個月時間準備，他們表示，雖然只是伴舞，但以一個高齡，在娛樂大家的同時，又能藉此鍛練身體，一切努力都值回票價。

長者吳承妤說：”一個是我可以運動，一個是開心，鍛練身體最好。”

長者余文郁練習不辛苦，她說：”大家都很高興，歡喜來學，所以不覺得累。

長者表演完畢後，安樂居又邀請嘉賓表演肚皮舞，不少長者在音樂的帶動下都覺得技癢，忍不住要表演一下。

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