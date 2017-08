By

一名女司機週三早上在舊金山Westwood Park區駕車衝紅燈,撞向多名路人,事件導致8人受傷。

事發於早上8時半左右,地點在Ocean大街夾Miramar大街,女司機駕車衝紅燈後,再撞上多輛汽車、多個停車咪錶、一棵樹和多名路人。

共有8名路人被撞受傷,其中兩至3人未成年。

當局稱,共有6人需要送院治療,另外兩人拒絕送院,全部傷勢輕微。

女司機有留在現場協助調查,暫時未知車禍起因為何,也沒有人被捕。

