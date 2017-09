舊金山週末槍擊案頻傳 8人先後中槍受傷

By

【KTSF】

在剛過去的勞工節週末,舊金山多處地點發生槍擊案,包括Mission區、Potrero Hill和南市場街地區(South of Market),共有8人中槍受傷。

首宗槍擊案在週六凌晨3時發生,一輛汽車在駛至17街和18街之間的Mission街時,車內有人向街上兩人開槍,其中一名21歲男子中槍受傷,已送院救治,槍手成功逃脫。

另一宗槍擊案在週六晚10時發生,地點在Missouri街夾Watchman Way,在Portrero Hill康樂中心後面。

受害人為一名28歲男子,他當時與友人在街上,突然聽到4下槍聲,之後發現自己腿部中彈,他由友人送到舊金山總醫院救治,

至晚上11時半左右,在Guerrero街夾Rosa Parks Lane,有3人被身處車中的槍手開槍擊中受傷,槍手成功逃脫。

至週日凌晨1時半,一名27歲男子在Ahern Way附近的6街步行時,被人開槍擊中受傷,他自行到醫院求診。

同日凌晨2時半左右,一名26歲男子在Missouri街700號路段中槍受傷,地點就在週六晚槍擊案的不遠處,傷者已送院治療,但拒絕向警方交待中傷經過。

至晚上7時18分左右,一名16歲少年於Mission區的26街夾Treat街步行時,突然聽到槍聲,他接著向反方向步行,之後聽到一輛汽車疾駛離開,接著被人開槍擊中。

上述中槍受傷的人士中,全部人都沒有生命危險,也沒有任何人被捕。

