舊金山週末槍擊案頻傳 8人先後中槍受傷

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【KTSF】

在剛過去的勞工節週末，舊金山多處地點發生槍擊案，包括Mission區、Potrero Hill和南市場街地區（South of Market），共有8人中槍受傷。

首宗槍擊案在週六凌晨3時發生，一輛汽車在駛至17街和18街之間的Mission街時，車內有人向街上兩人開槍，其中一名21歲男子中槍受傷，已送院救治，槍手成功逃脫。

另一宗槍擊案在週六晚10時發生，地點在Missouri街夾Watchman Way，在Portrero Hill康樂中心後面。

受害人為一名28歲男子，他當時與友人在街上，突然聽到4下槍聲，之後發現自己腿部中彈，他由友人送到舊金山總醫院救治，

至晚上11時半左右，在Guerrero街夾Rosa Parks Lane，有3人被身處車中的槍手開槍擊中受傷，槍手成功逃脫。

至週日凌晨1時半，一名27歲男子在Ahern Way附近的6街步行時，被人開槍擊中受傷，他自行到醫院求診。

同日凌晨2時半左右，一名26歲男子在Missouri街700號路段中槍受傷，地點就在週六晚槍擊案的不遠處，傷者已送院治療，但拒絕向警方交待中傷經過。

至晚上7時18分左右，一名16歲少年於Mission區的26街夾Treat街步行時，突然聽到槍聲，他接著向反方向步行，之後聽到一輛汽車疾駛離開，接著被人開槍擊中。

上述中槍受傷的人士中，全部人都沒有生命危險，也沒有任何人被捕。

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