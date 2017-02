舊金山第五大道百貨公司展出清末服裝（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

為了慶祝農曆新年,舊金山一家百貨公司展出清代末年的服裝和富有中國文化色彩的事物。

位於舊金山聯合廣場的第五大道百貨公司,在農曆新年期間的櫥窗設計凸顯東方元素,商店今年連續第二年與美國華人歷史學會合作,並由余翠雁Sally Leung女士捐出自己收藏的多件清代服裝,作為商店櫥窗的設計元素之一。

商店發言人Megan Connelly說,”Sally有很棒的服裝及工藝收藏品是清末的東西,讓我們混合東西方,展現新與舊,並排本店商品與Sally的收藏品,你們可 、在Powell街的櫥窗看到。”

店方表示,今年是農曆雞年,因此櫥窗背景也採用了象徵雞年的中國剪紙,這個主題櫥窗展會一直持續到下週一結束。

而櫥窗展的另一個主題,就是配合在本月中旬首映,由中國著名導演張藝謀執導的新影片《長城》。

Connelly說,”你能見到影片的道具和服裝在Post街的櫥窗,二月大部分時間都會展覽,電影首映是在2月17日,所以農曆年大遊行都可看到。”

除了外面櫥窗,商店正門一進來還可以看到在影片《長城》中使用的大鼓及人物造型,內部裝潢還有掛滿紅包象徵財源滾滾的發財樹,以及部分余翠雁女士收藏的清代服裝等。

