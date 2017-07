By

【KTSF 崔凱橋報導】

週一凌晨,舊金山Mission區發生一宗槍擊案,造成一人死亡。

事發於Mission街與24街交界處,週一凌晨兩點半,警方接報該地方發生槍擊案,一名男子中槍後死亡。

目前警方正在調查案件,目前尚未有人被捕。

