舊金山設立幼兒獎學金 補助家庭培育幼兒（視頻）

舊金山宣布為3歲以下的幼兒設立獎學金,為幼兒提供高素質的照顧和教育服務。

舊金山從2013年設立幼兒照顧和教育辦公室(Office of Early Care and Education),為有5歲以下孩童的家庭提供托兒和教育方面的補助,但是因為配額和資金的限制下,有超過2,400名孩童正在輪候名單中,這意味著這些家庭必須找親人幫忙照顧孩子、或者自己繳付托兒費用。

市議員余鼎昂表示,柏克萊加大的學費,一年近13,000元,但是舊金山許多家庭在孩子的托兒服務甚至在這個費額之上,不少人也因此索性辭去工作,在家照顧孩子。

余鼎昂說:”加州和聯邦有補助項目,協助學前班的費用,但是在3歲以下的孩童就缺少這方面的補助,而孩童85%的智能發展在3歲前完成,要是沒有給這些孩童提供有素質的托兒服務,孩童將失去重要的機會。”

余鼎昂在今年從市府預算中爭取到575萬元的幼兒教育獎學金,給3歲以下的幼兒,目前正在擬定設立補助3歲以下幼兒的項目,計劃也將允許同私人企業合作。

而為了消除幼兒服務的輪候名單,市議員余鼎昂和金貞妍將提案提高商業租金稅,為托兒服務籌集每年1億元的經費,計劃在明年6月讓選民表決。

