舊金山華裔婦人劉秀微命案 疑犯獲准自簽保釋候審（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華裔女子劉秀微命案,疑犯週二首次提堂,法官容許他自簽保釋候審。

舊金山地檢處表示,21歲San Bruno市居民Devon Radel,被控一項涉及車輛的誤殺罪,是一項重罪。

Radel週二首度上庭,透過代表律師表示不認罪 ,控方建議將保釋金額定於30萬,不過法官最後決定讓被告自簽保釋,不用付保釋金,但被告需要遵守特別條款,包括每天向當局報到及不准開車。

Radel下一次的上庭日期定於10月26日。

警方指,案發當日Radel懷疑與他人有爭拗,在情緒不穩狀態下開車,將在附近跑步的劉秀微撞死。

根據警方提供的圖片,Radel當日所駕駛的汽車,貼有網的Lyft的標誌,網的Lyft回應本台的查詢時證實,Radel曾經是Lyft的司機,不過已經好幾個月沒有為Lyft工作。

案發時Radel也沒有登入Lyft的工作帳戶,不過Lyft知道今次事件後,已經從司機名單上移除Radel的帳戶。

有意捐款協助劉秀微家屬的人士,可將支票寄去協會,地址是:2515 San Bruno Ave., San Francisco, CA 94134,支票抬頭寫上SF-Shanghai Association,而備註一欄就要寫上”Jessie Liu Family”。

有恴捐款的人士也可以上網到GoFundMe網站捐錢,網址:www.gofundme.com/jessie-liu

