舊金山汽車撞三輪車後不顧而去 警緝肇事司機

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舊金山海傍週三傍晚發生的汽車撞倒遊覽三輪車不顧而去的車禍，造成5人受傷，三輪車司機目前仍然昏迷，警方公佈拍下涉事汽車的閉路電視片段，繼續呼籲民眾提供線索。

警方公佈從事發前一架Muni公車上的閉路電視拍下的片段，懷疑涉事的汽車為一輛金色或香檳色的Honda Civic四門轎車。

該車當時在29號碼頭附近，Embarcadero North夾Sansome街口南行，突然轉向並撞上一輛三輪腳踏遊覽車，並連環撞上另一輛三輪車。

車上來自加拿大溫哥華的一家四口受輕傷，當中包括兩名分別5歲和8歲的兒童，目前已經出院。

被撞的66歲三輪車司機Kevin Manning受重傷，目前仍然昏迷，他女兒表示，希望父親盡快康復，他的朋友亦在GoFundMe網站設立頁面籌款，幫助Manning渡過難關。

警方表示，涉事的汽車司機事後不顧而去，並往海灣大橋方向逃跑，呼籲有線索的民眾撥打報案電話：(415) 575-4444，或傳簡訊至TIP411。

視頻：https://vimeo.com/277541840

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