舊金山汽車撞三輪車後不顧而去 警緝肇事司機

舊金山海傍週三傍晚發生的汽車撞倒遊覽三輪車不顧而去的車禍,造成5人受傷,三輪車司機目前仍然昏迷,警方公佈拍下涉事汽車的閉路電視片段,繼續呼籲民眾提供線索。

警方公佈從事發前一架Muni公車上的閉路電視拍下的片段,懷疑涉事的汽車為一輛金色或香檳色的Honda Civic四門轎車。

該車當時在29號碼頭附近,Embarcadero North夾Sansome街口南行,突然轉向並撞上一輛三輪腳踏遊覽車,並連環撞上另一輛三輪車。

車上來自加拿大溫哥華的一家四口受輕傷,當中包括兩名分別5歲和8歲的兒童,目前已經出院。

被撞的66歲三輪車司機Kevin Manning受重傷,目前仍然昏迷,他女兒表示,希望父親盡快康復,他的朋友亦在GoFundMe網站設立頁面籌款,幫助Manning渡過難關。

警方表示,涉事的汽車司機事後不顧而去,並往海灣大橋方向逃跑,呼籲有線索的民眾撥打報案電話:(415) 575-4444,或傳簡訊至TIP411。

視頻:https://vimeo.com/277541840

