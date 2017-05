By

【KTSF 陳令楠報導】

位於舊金山的Dolores公園可能會徵收更高的亂拋垃圾罰款。

市參事Jeff Sheehy提出草案,計劃將罰款從目前的192元提高至1,000元。

有報導指,Dolores公園在週末是市民聚集的場所,亂拋垃圾是公園一直以來面對的問題。

這項草案亦計劃禁止玻璃製品出現在市內所有公園內,草案將在下個月在公共安全及社區委員會進行討論。

