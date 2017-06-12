動物權益人士中領館外示威 抗議玉林狗肉節（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

有關注動物人士週五前往舊金山中國領事館前示威，抗議即將在中國廣西舉行的玉林狗肉節，要求當地立法禁止食用和交易狗肉，視頻部分畫面可能讓您情緒不安，敬請留意。

示威者帶同自己的狗隻參與集會，抵制即將由6月21日起一連10日，在中國廣西舉行的玉林狗肉節。

示威的發起人表示，吃狗肉並非是一種文化，每年狗肉節有15,000隻狗被殘忍對待，活生生吊起、剝皮、毆打，然後被吃掉，他們不能容忍這種活動。



示威發起人Andreas Willmes說：”我們想全面停止狗肉買賣，希望狗隻從狗肉節的折磨中抽身，也請求中國立法禁止虐待動物。”

她又表示，上星期曾跟中領館的官員見過面，指對方很友善，也接過他們的請願書，不過對於請願書能否傳到中國政府有關方面，她就說不是很樂觀。

有部份示威者是華裔，曾經去過廣西當地參與拯救狗隻的行動，試過從買家買下狗隻，他們又表示，中國如果要成為文明國家，就必須立法禁止吃狗和貓肉。



示威者朱師雨（Em Zhu）說：”中國人不能再吃狗和貓肉，要結束這種可惡可恥的節日，狗是我們的朋友，是代表永遠的愛，不能這樣子殺牠們，這樣是一個很可恥的事情。”

示威者朱晴（Qing Zhu）亦說：”如果想進入文明的社會，跟世界接軌的話，已經接軌的社會，沒有人會再吃狗肉，中國政府要立法保護小動物、貓狗，狗肉節非常影響中國的聲譽。”

有報導指，中國廣西官員打算將在今年的玉林狗肉節禁止售賣狗肉，不過有動物權益組織指，希望當地永久禁止狗肉節。

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