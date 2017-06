動物權益人士中領館外示威 抗議玉林狗肉節（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

有關注動物人士週五前往舊金山中國領事館前示威,抗議即將在中國廣西舉行的玉林狗肉節,要求當地立法禁止食用和交易狗肉,視頻部分畫面可能讓您情緒不安,敬請留意。

示威者帶同自己的狗隻參與集會,抵制即將由6月21日起一連10日,在中國廣西舉行的玉林狗肉節。

示威的發起人表示,吃狗肉並非是一種文化,每年狗肉節有15,000隻狗被殘忍對待,活生生吊起、剝皮、毆打,然後被吃掉,他們不能容忍這種活動。



示威發起人Andreas Willmes說:”我們想全面停止狗肉買賣,希望狗隻從狗肉節的折磨中抽身,也請求中國立法禁止虐待動物。”

她又表示,上星期曾跟中領館的官員見過面,指對方很友善,也接過他們的請願書,不過對於請願書能否傳到中國政府有關方面,她就說不是很樂觀。

有部份示威者是華裔,曾經去過廣西當地參與拯救狗隻的行動,試過從買家買下狗隻,他們又表示,中國如果要成為文明國家,就必須立法禁止吃狗和貓肉。



示威者朱師雨(Em Zhu)說:”中國人不能再吃狗和貓肉,要結束這種可惡可恥的節日,狗是我們的朋友,是代表永遠的愛,不能這樣子殺牠們,這樣是一個很可恥的事情。”

示威者朱晴(Qing Zhu)亦說:”如果想進入文明的社會,跟世界接軌的話,已經接軌的社會,沒有人會再吃狗肉,中國政府要立法保護小動物、貓狗,狗肉節非常影響中國的聲譽。”

有報導指,中國廣西官員打算將在今年的玉林狗肉節禁止售賣狗肉,不過有動物權益組織指,希望當地永久禁止狗肉節。

