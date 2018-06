By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山第4區市參事競選週一正式截止報名,當中有9人在限期前交齊所有資料,成為正式的候選人,其中4人是華裔。

當中較為人熟悉的有,在非牟利機構任職、前市參事馬兆光的孖生弟弟馬兆明,他獲得多名進步派市參事支持。

現任市參事湯凱蒂的立法助理何鍾靈,何鍾靈獲湯凱蒂背書支持。

另外兩名華裔候選人是市府稅務審計員譚達仁(Arthur Tom),以及舊金山市立大學教職員苗麗娟。

今次選舉中還有兩名亞裔候選人,分別是日落區居民Adam Kim,以及政治顧問Tuan Anh Nguyen。

其餘的候選人包括綠黨的Mike Murphy,律師Lou Ann Bassan,以及教師Trevor McNeil。

