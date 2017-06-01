ABC茶餐廳華埠店週三正式結業 食客不捨（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠ABC茶餐廳週三最後一日營業，大批常客及街坊趕在關門前，再嘗一下港式風味。

週三中午時分，ABC茶餐廳可謂人頭湧湧，最繁忙的時候，食客更需要排隊等候，廚房的員工更加做不停。

有食客說，聽到週三是最後一日，所以來吃最後一餐。

也有食客說，已到ABC茶餐廳很多年，它開了多久，就來了多久，它們每樣食品都好吃，員工態度又好，所以喜歡來，週三也特地來見服務員。

臨別在即，不少食客都趁機拍照留念，拍下ABC最興旺的一刻，亦有職員表示非常不捨。

ABC雖不算是百年老字號，但亦陪伴過不少人成長，一班食客又最喜歡哪一種食物呢？

有食客說，長期食海南雞，海南雞飯很好，結業真的很可惜，他在這裡食了10幾年，員工人又好，服務員態度又好。

也有食客說喜歡吃水餃，很爽口，他坐巴士來很方便。

另一名食客說喜歡海南雞飯、雲吞，華埠店結業後，會去第二間分店。

海南雞飯可以說是餐廳的招牌菜，負責烹調的師傅指，單在今日，就準備了100隻雞，希望盡量滿足顧客。

餐廳當晚營業至晚上9時，這間開了27年的餐廳，正式成為歷史。

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