ABC茶餐廳華埠店週三正式結業 食客不捨（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠ABC茶餐廳週三最後一日營業,大批常客及街坊趕在關門前,再嘗一下港式風味。

週三中午時分,ABC茶餐廳可謂人頭湧湧,最繁忙的時候,食客更需要排隊等候,廚房的員工更加做不停。

有食客說,聽到週三是最後一日,所以來吃最後一餐。

也有食客說,已到ABC茶餐廳很多年,它開了多久,就來了多久,它們每樣食品都好吃,員工態度又好,所以喜歡來,週三也特地來見服務員。

臨別在即,不少食客都趁機拍照留念,拍下ABC最興旺的一刻,亦有職員表示非常不捨。

ABC雖不算是百年老字號,但亦陪伴過不少人成長,一班食客又最喜歡哪一種食物呢?

有食客說,長期食海南雞,海南雞飯很好,結業真的很可惜,他在這裡食了10幾年,員工人又好,服務員態度又好。

也有食客說喜歡吃水餃,很爽口,他坐巴士來很方便。

另一名食客說喜歡海南雞飯、雲吞,華埠店結業後,會去第二間分店。

海南雞飯可以說是餐廳的招牌菜,負責烹調的師傅指,單在今日,就準備了100隻雞,希望盡量滿足顧客。

餐廳當晚營業至晚上9時,這間開了27年的餐廳,正式成為歷史。

