舊金山珠寶店命案 辯方指被告腦損有精神病

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【KTSF 郭柟報導】

3年多前，舊金山Market街以南一間珠寶店發生兩死一傷的槍擊案，案件週四開審，雙方律師宣讀開案陳詞。

被告Barry White Jr.週四出庭，他被控兩項謀殺罪及10多項企圖謀殺罪，被告涉嫌在2013年7月12日一間珠寶店殺害兩名女職員，以及重傷男性老闆。

被告否認所有控罪，辯方聲稱被告有精神問題。

而控方就指，被告冷血、早有預謀，犯案時沒有受酒精或藥物影響，控方指被告在該珠寶店訂了一個5,000幾元金飾，取貨時發現重量不符，而且得不到應份的退款，於是感到憤怒，過了幾星期後攜帶刀槍，重回該店與店長Vic Hung理論。

現場保安鏡頭拍到他坐在角落的櫈子，安靜等候20幾分鐘，向受害人開了多槍，又用小刀刺傷他們，從現場錄音系統可聽到槍聲，以及Hung的哀嚎和求救尖叫。

聽到這個時候，在場死者家屬情緒激動落淚。



控方繼續說，被告離開商店時，在地上和自己衣服留下血跡，走出案發現場後，曾與6名警員對峙，又走進附近一間餐廳朝警員開槍，用盡彈藥之後躺在地上投降，被警方制服。

控方又指，警方事後在被告的車裏找到另一支AK-47步槍。

辯方就說，被告在19歲時頭部中槍，導致腦部有缺陷，今年做過腦部掃瞄，顯示腦缺陷仍存在，創傷令被告有精神問題，不能作出正常思考判斷，所以不應該被判處一級或二級謀殺罪。



控方週四傳召幾位證人，他們當時在案發現場附近，其中幾人作供時表示，曾跟被告擦身而過，他們形容被告的特徵吻合，都指被告當時身穿沾滿血跡的白色衣服，拿着一把手槍正在上彈，不慌不忙鎮定離開現場。

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