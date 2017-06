舊金山珠寶店命案 辯方指被告腦損有精神病

By

3年多前,舊金山Market街以南一間珠寶店發生兩死一傷的槍擊案,案件週四開審,雙方律師宣讀開案陳詞。

被告Barry White Jr.週四出庭,他被控兩項謀殺罪及10多項企圖謀殺罪,被告涉嫌在2013年7月12日一間珠寶店殺害兩名女職員,以及重傷男性老闆。

被告否認所有控罪,辯方聲稱被告有精神問題。

而控方就指,被告冷血、早有預謀,犯案時沒有受酒精或藥物影響,控方指被告在該珠寶店訂了一個5,000幾元金飾,取貨時發現重量不符,而且得不到應份的退款,於是感到憤怒,過了幾星期後攜帶刀槍,重回該店與店長Vic Hung理論。

現場保安鏡頭拍到他坐在角落的櫈子,安靜等候20幾分鐘,向受害人開了多槍,又用小刀刺傷他們,從現場錄音系統可聽到槍聲,以及Hung的哀嚎和求救尖叫。

控方繼續說,被告離開商店時,在地上和自己衣服留下血跡,走出案發現場後,曾與6名警員對峙,又走進附近一間餐廳朝警員開槍,用盡彈藥之後躺在地上投降,被警方制服。

控方又指,警方事後在被告的車裏找到另一支AK-47步槍。

辯方就說,被告在19歲時頭部中槍,導致腦部有缺陷,今年做過腦部掃瞄,顯示腦缺陷仍存在,創傷令被告有精神問題,不能作出正常思考判斷,所以不應該被判處一級或二級謀殺罪。



控方週四傳召幾位證人,他們當時在案發現場附近,其中幾人作供時表示,曾跟被告擦身而過,他們形容被告的特徵吻合,都指被告當時身穿沾滿血跡的白色衣服,拿着一把手槍正在上彈,不慌不忙鎮定離開現場。

