【KTSF 劉瑩報導】

舊金山280公路北行路段附近週四下午有人發現一具屍體,根據加州公路巡警發言人表示,沒有跡象顯示屍體與車禍有關。

當局表示,屍體已經有開始出現腐爛的現象,屍體是在下午1點49分在280公路接近San Jose Ave出口位被發現.

加州公路巡警發言人表示,死者可能是一名無家可歸者,但沒跡象顯示這宗死亡案和車禍有關。

消防及法醫已奉召到現場進行調查。

