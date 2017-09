By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山的屋主要注意了,如果屋主對自己房屋的估價有反對意見,可提出上訴,截止日期是本週五9月15日。

市府估值官辦公室已向所有屋主寄出用來計算2017年至2018年地稅的房屋估值信,屋主如果不同意市府的估價,可以提出上訴。

申請上訴的截止日期是9月15日星期五,有關詳情,屋主可上網查詢。

