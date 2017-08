By

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山樓宇檢查局稱,需要為自己的房屋申請地震加固的業主,要在9月15號前提出申請。

還有不到一個月,局方消息指,有多達1,500個物業需要按照規定進行地震加固,呼籲軟層結構樓宇的業主盡快申請翻新許可證,否則將面臨罰款。

軟層結構樓宇是指牆結構不夠堅固、三層、有5個至15個單位的樓宇,或兩層有地庫的樓宇。

