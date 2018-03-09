【獨家】兩少女涉步入舊金山華埠中餐館 搶走食客手機

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【KTSF 陳嘉琪報導】

週二午飯時間，有兩名少女進入舊金山華埠一間中餐館，搶劫一名食客的手機，有賴餐館職員迅速行動，警方最後成功拘捕兩個賊人。

警方表示，週二中午12時半，一名53歲的華裔女子正在華盛頓街737號萬壽宮餐廳午膳，當時她將手機放在檯面，有消息指出，手機是一部iPhone 4。

警方表示，一名16歲非洲裔少女及一名15歲的白人少女向事主走過來，事主以為她們想和她一起坐，還起身移入一個位置，不過 兩名匪徒看中的

是事主的手機。

第一名匪徒先搶走手機，事主當時與匪徒糾纏，嘗試取回手機，這名匪徒然後將手機擲向她的同黨。

警方指，餐館職員目擊事件，第一時間擋在門口，阻止匪徒逃走，兩名匪徒於是向餐館的廚房方向逃走，並躲在洗手間裏，最後餐館職員報警，8名警員到場將匪徒拘捕。

警方在其中一人的身上找到名叫指節銅環（brass knuckles）的武器，雖然賊人犯案時並無使用，但警方表示這是一種攻擊性武器。

警方表示，這是警民合作的好例子，但為了自身安全，建議市民不要為了搶回財物與賊人糾纏。

舊金山華埠巡邏警員Nadia Mohammed說：”我不建議與賊人爭，如果他有武器怎辦，我們隨時可以買過另一部電話，難道財物比生命重要？”

市民如果遇到搶劫案，他們會怎做呢？

有市民說會第一時間報警，但不會與賊匪搶，因為錢財身外物，最重要是第一時間報警。

也有市民說不會追賊，但會大叫，他說有朋友在聯合廣場被人撞跌，保安幫他追到那人，那人還打他，保安都不敢幫手，還手都無用，因為他比你惡。

針對這宗案件，警方在週四下午舉行的警民會議中都有提到，他們表示近來有很多未成年人士來到華埠犯案。

舊金山華埠巡邏警員Reggie Pena說：”他們來到華埠會四處走，尋找下手機會，當他們見到桌面上有電話，或者放在後褲袋，他們會衝過來搶電話。”

警方指出，這種劫案在餐廳及咖啡室都很常見，因為匪徒知道市民用餐時的警覺性會降低，所以大家無論如何都要收好財物。

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