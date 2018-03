【獨家】兩少女涉步入舊金山華埠中餐館 搶走食客手機

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

週二午飯時間,有兩名少女進入舊金山華埠一間中餐館,搶劫一名食客的手機,有賴餐館職員迅速行動,警方最後成功拘捕兩個賊人。

警方表示,週二中午12時半,一名53歲的華裔女子正在華盛頓街737號萬壽宮餐廳午膳,當時她將手機放在檯面,有消息指出,手機是一部iPhone 4。

警方表示,一名16歲非洲裔少女及一名15歲的白人少女向事主走過來,事主以為她們想和她一起坐,還起身移入一個位置,不過 兩名匪徒看中的

是事主的手機。

第一名匪徒先搶走手機,事主當時與匪徒糾纏,嘗試取回手機,這名匪徒然後將手機擲向她的同黨。

警方指,餐館職員目擊事件,第一時間擋在門口,阻止匪徒逃走,兩名匪徒於是向餐館的廚房方向逃走,並躲在洗手間裏,最後餐館職員報警,8名警員到場將匪徒拘捕。

警方在其中一人的身上找到名叫指節銅環(brass knuckles)的武器,雖然賊人犯案時並無使用,但警方表示這是一種攻擊性武器。

警方表示,這是警民合作的好例子,但為了自身安全,建議市民不要為了搶回財物與賊人糾纏。

舊金山華埠巡邏警員Nadia Mohammed說:”我不建議與賊人爭,如果他有武器怎辦,我們隨時可以買過另一部電話,難道財物比生命重要?”

市民如果遇到搶劫案,他們會怎做呢?

有市民說會第一時間報警,但不會與賊匪搶,因為錢財身外物,最重要是第一時間報警。

也有市民說不會追賊,但會大叫,他說有朋友在聯合廣場被人撞跌,保安幫他追到那人,那人還打他,保安都不敢幫手,還手都無用,因為他比你惡。

針對這宗案件,警方在週四下午舉行的警民會議中都有提到,他們表示近來有很多未成年人士來到華埠犯案。

舊金山華埠巡邏警員Reggie Pena說:”他們來到華埠會四處走,尋找下手機會,當他們見到桌面上有電話,或者放在後褲袋,他們會衝過來搶電話。”

警方指出,這種劫案在餐廳及咖啡室都很常見,因為匪徒知道市民用餐時的警覺性會降低,所以大家無論如何都要收好財物。

