【KTSF 張麗月報導】

舊金山一對夫婦因為被房東逼遷,而獲得和解賠償超過350萬元。

Dale Duncan夫婦住在舊金山Hill街71號超過21年,房東所屬的公司Zoriall在2014年買下這個物業,之後不久,這對夫婦就受到連串的騷擾,而基本的樓宇服務開始失修,他們於是控告房東非法逼遷。

他們的代表律師說,房東有一個商業計劃,利用手段策略來威嚇、騷擾和報復受租金管制保護的租客,這名律師又說,在2013年,Zoriall公司以超過2,500萬元在灣區買下大約十座大廈,當中約有50個屬於租管單位,即是說,有更多租戶可能被逼遷。

經過兩年半的官司之後,Duncan夫婦勝訴,獲得和解賠償超過350萬元,他們還指房東不人道。

大約半年前,該名房東也被市府罰款270萬元。

