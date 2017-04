By

舊金山西增區(Western Addition)週一晚一對男女在家中遇劫,賊匪持槍指嚇他們,並用槍柄擊打其中一人。

事發於下午5時45分左右,兩名男子和一名女子硬闖Eddy街1500號路段一幢住屋,用槍指嚇20歲女受害人和24歲男受害人,更用槍柄擊打其中一人,然後搶走手提電腦和手提電話。

其中一人頭部受傷,但拒絕送院治療,男女賊匪得手後成功逃脫,目前仍下落不明。

