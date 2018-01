舊金山豪宅街交易被推翻 華裔業主不服入稟上訴（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

南灣一對華裔夫婦兩年前買下舊金山豪宅區Presidio Terrace當中的公共空間,交易一個月前被市參議會推翻,來自香港的太太林曉茵上月底入稟控告市參議會等市府部門。

來自香港的林曉茵,在12月22日入稟控告舊金山市參議會、稅務局及估值官辦公室,希望挑戰市議會廢除這宗交易的決定。

市參議會在11月28日以7票對4票廢除豪宅街公共空間的買賣。

訴訟書指,在這宗交易中,市府相關部門已經盡力,合法合理去通知Presidio Terrace業主聯會有關欠稅及拍賣公共空間一事,不過因為業主聯會未有更改錯誤的地址,而全不知情。

原告人作為買家亦跟足程序進行買賣,原告人指,將市府部門同列為被告,是希望在訴訟期間可以暫停街道業權轉換的事。

訴訟書指出,作為一個負責任的納稅人,就算無收到稅單,都有責任主動聯絡市府交稅,聯絡地址錯誤的情況常常有發生,但其他人會主動解決問題,而Presidio Terrace業主聯會並沒有這樣做。

在市參議會上,有市參事更指稅務局應該”做更多”去通知業主聯會,訴訟書指,市府對所有納稅人應該一視同仁,質疑為何市參議會要求稅務局要為這班業主改變一貫的做事方式。

加上訴訟書提到過去兩年,在林曉茵擁有街道業權時,對該區居民的生活完全沒有影響,居民甚至對交易一無所知。

基於以上原因,原告人希望法庭介入,將豪宅街公共空間的業權判回給林曉茵及丈夫鄭宇翔。

消息指,法院將於未來幾星期就案件定出聆訊日期 。

市參議會透過秘書處回應指,案件會交由市府律師處理。

