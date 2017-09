灣區熱浪再來襲 舊金山開放多個避暑中心（視頻）

By

一股熱浪將灣區的氣溫推高,預料週三和週四的天氣最熱,舊金山將開放多個避暑中心,讓市民躲避炎熱的天氣。

舊金山應急管理部門表示,市內6家有冷氣的圖書館,週三和週四兩天都會開放,其中包括位於市政廣場的總圖書館,由早上9點開放至晚上8點;華埠Powell街的圖書館,由早上10點開放到晚上9點。

市內部分非牟利機構也會開放做避暑中心,其中包括華埠Powell街的救世軍社區中心,這3天都會由早上10點開放至下午5點。

國家氣象局表示,週三和週四灣區的氣溫較這個時節的平均氣溫高出10度至20度,內陸地區日間最高氣溫華氏90多度,而舊金山週三最高氣溫預料也達到華氏88度。

當局也對北灣和東灣的山區發出紅色火災警告,預料到週五氣溫將會回落。

氣象局表示,這次熱浪沒有本月初勞工節週末出現的酷熱天氣那麼厲害,晚間氣溫將下降至華氏60度左右,在日間大家要注意防曬和多喝水,避免中暑。

灣區空氣質素管理局宣布週三是愛惜空氣日,呼籲民眾盡量減少開車和避免中午時分,空氣污染最嚴重的時候到戶外活動。

