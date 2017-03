華裔議員推動加州修例 讓舊金山向高收入市民徵新稅（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

加州眾議員丁右立正打算動議修改加州法律,以便允許舊金山市可以向高收入市民徵收所得稅。

目前加州法律禁止地方政府向市民課徵所得稅,因此加州的納稅人繳交的是聯邦稅和州稅。

根據舊金山觀察家報報導,丁右立以及舊金山市議員佩斯金正打算從州議會和市議會分別推動,希望能修改有關法律,允許舊金山市能向高收入人士課徵所得稅。

丁右立向觀察家報證實,正在草擬一項法案,希望修改加州法律,在不影響其他城市的情況下,取消對舊金山市的限制,讓舊金山得以推動向收入超過一定金額的高所得人士,徵收市的所得稅。

佩斯金週三在市議會的政府與審計委員會提出一項動議,呼籲州議會能夠通過,改變有關的稅法,獲得另一位市議員金貞妍支持,以2票對1票數獲得通過,下週將在市議會全院表決。

在該委員會投反對票的是市議會主席 London Breed認為,應該先檢討市府的財政浪費,才會考慮加稅問題。

目前舊金山正面臨預算赤字以及貧富巨大懸殊,根據市府審計處的數據,如果對舊金山年收入在100萬以上的人士徵收0.5%的所得稅 ,市府每年將增加6,200萬的稅收,這筆錢將有助於彌補庇護城市政策帶來的財政缺口。

總統特朗普揚言要以凍結聯邦撥款來報復舊金山等城市給予無證人士庇護,舊金山每年得到約10億元的聯邦撥款。

