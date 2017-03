舊金山擬減少住宅區停車許可 解決交通擁堵問題（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山交通局(SFMTA)正考慮對市內的停車政策做出重大改變,希望緩解日益嚴重的交通擁堵以及停車問題。

舊金山市中心車水馬龍的景象天天上演,舊金山交通局正在研究要如何解決市內停車難的問題,以及紓解交通擁堵,方案之一就是考慮要限制住宅區的”居民停車許可”數量。

根據現行規定,每戶可申請最多4張居民停車許可,新方案考慮減半,或者限制一人只能申請一張許可。

SFMTA發言人Paul Rose說:”精確的數字現在還言之過早,但是我們在考慮減少居民停車許可證到每戶兩張,目前是4張,所以我們打算從4張減成兩張,希望能挪出更多的停車空間,給需要停車的人。”

根據SFMTA的數據,舊金山多處區域發放的居民停車許可,遠比實際停車車位數量還高,包括舊金山華埠、北岸區、Russian Hill、部分Castro

以及Pacific Heights等地,許可數目和實際停車空間的比例高達122%到138%,車位嚴重供不應求,為什麼車位不夠,當局卻發放這麼多的許可呢?

Rose說:”目前的居民停車許可計畫是在數十年前建立的,當時的舊金山很不一樣,沒有那麼多人來,現在我們平常週間每天都有100萬人次到訪,多了很多人,而且居民家裡也有多輛車。”

有關減少居民停車許可的方案還在初期研議階段,預計要等到今年夏天才提交到SFMTA的董事會討論。

SFMTA也在討論另一項稱為Neighborways的方案,要防止駕駛人為了避開公路塞車而抄小路行駛在住宅區內,不僅讓當地住戶不勝其擾,也衍生一些道路安全問題,這項方案目前先在小地區範圍嘗試領航計畫,成功後才會逐步擴張。

