舊金山擬減少住宅區停車許可 解決交通擁堵問題（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山交通局（SFMTA）正考慮對市內的停車政策做出重大改變，希望緩解日益嚴重的交通擁堵以及停車問題。

舊金山市中心車水馬龍的景象天天上演，舊金山交通局正在研究要如何解決市內停車難的問題，以及紓解交通擁堵，方案之一就是考慮要限制住宅區的”居民停車許可”數量。

根據現行規定，每戶可申請最多4張居民停車許可，新方案考慮減半，或者限制一人只能申請一張許可。

SFMTA發言人Paul Rose說：”精確的數字現在還言之過早，但是我們在考慮減少居民停車許可證到每戶兩張，目前是4張，所以我們打算從4張減成兩張，希望能挪出更多的停車空間，給需要停車的人。”

根據SFMTA的數據，舊金山多處區域發放的居民停車許可，遠比實際停車車位數量還高，包括舊金山華埠、北岸區、Russian Hill、部分Castro

以及Pacific Heights等地，許可數目和實際停車空間的比例高達122%到138%，車位嚴重供不應求，為什麼車位不夠，當局卻發放這麼多的許可呢？

Rose說：”目前的居民停車許可計畫是在數十年前建立的，當時的舊金山很不一樣，沒有那麼多人來，現在我們平常週間每天都有100萬人次到訪，多了很多人，而且居民家裡也有多輛車。”

有關減少居民停車許可的方案還在初期研議階段，預計要等到今年夏天才提交到SFMTA的董事會討論。

SFMTA也在討論另一項稱為Neighborways的方案，要防止駕駛人為了避開公路塞車而抄小路行駛在住宅區內，不僅讓當地住戶不勝其擾，也衍生一些道路安全問題，這項方案目前先在小地區範圍嘗試領航計畫，成功後才會逐步擴張。

更多新聞：

駕駛人沒繳罰款被吊銷駕照 月底前可申請復牌（視頻）

數十輛越野電單車駛上海灣大橋 女司機被捕

灣區汽油價格逐步回升 較全美高出75美分

華裔議員推動加州修例 讓舊金山向高收入市民徵新稅（視頻）

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。