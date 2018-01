傳ICE加強掃蕩無證移民 舊金山公辯律師呼籲無需驚慌（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

有消息指,移民及海關執法局(ICE)將加強在北加州執法,掃蕩城市包括舊金山,舊金山公辯律師及移民權益組織呼籲大家不需要恐慌,反而是要知道自己的移民權益和市內提供的資源。

自特朗普總統上任,他所提出的中止DACA夢想生計劃、加強執法、拘留並遞解無證移民等各項政策,令到多個移民社區人心惶惶,華人權益促進會指影響力之大,連有合法身分的移民都感到擔憂。

華人權益促進會馮弘美(Hong Mei Pang)說:”我們的熱線自從拘留無證人士新聞播出後,不只是拉丁美裔移民,我們華裔社區、亞裔社區,都有發表指感到害怕,有些擔心自己,不論是什麼的移民情況。”

華促會表示,舊金山是庇護城市,保護移民的政策可說是全美最全面最強大,因此市民現階段要做的,就是知道作為移民的權利。

馮弘美說:”如果移民局到你家敲門,你有權可以保持沉默,不將自己的資料交出,這是憲法權益。”

此外,萬一被移民局拘留,市民是有權對外打一通電話,並可要求聘請律師。

為了協助無證移民,華促會、亞洲法律援助中心及舊金山公辯律師等設立一條24小時熱線,去協助有需要的人,電話是(415) 200-1548。

如果無證移民被拘留,致電以上電話,協助的機構就會安排律師,免費幫助辦理保釋。

舊金山公辯律師賀大器(Jeff Adachi)說:”我幾肯定ICE將會有行動,ICE已宣布會大規模掃蕩無證人士,空穴來風,未必無因,我們可以做的,就是做足準備,有律師及職員去應對。”

賀大器指,公辯律師去年年中成立一個專責協助被拘留無證人士的律師團隊,短短9個月間,公辯律師一共有75個案件,在50名出席法庭聽證會的人士中,六成在會後就獲釋放,因此有代表律師是相當重要。

市參事李麗嫦及盧凱莉週二亦提案,希望市府增加撥款為無證人士提供全面的法律援助。

想瞭解更多移民權益及資訊,華促會將於2月12日星期一下午5時半舉行講座,有興趣人士要提早報名。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。