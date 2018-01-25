傳ICE加強掃蕩無證移民 舊金山公辯律師呼籲無需驚慌（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

有消息指，移民及海關執法局（ICE）將加強在北加州執法，掃蕩城市包括舊金山，舊金山公辯律師及移民權益組織呼籲大家不需要恐慌，反而是要知道自己的移民權益和市內提供的資源。

自特朗普總統上任，他所提出的中止DACA夢想生計劃、加強執法、拘留並遞解無證移民等各項政策，令到多個移民社區人心惶惶，華人權益促進會指影響力之大，連有合法身分的移民都感到擔憂。

華人權益促進會馮弘美（Hong Mei Pang）說：”我們的熱線自從拘留無證人士新聞播出後，不只是拉丁美裔移民，我們華裔社區、亞裔社區，都有發表指感到害怕，有些擔心自己，不論是什麼的移民情況。”

華促會表示，舊金山是庇護城市，保護移民的政策可說是全美最全面最強大，因此市民現階段要做的，就是知道作為移民的權利。

馮弘美說：”如果移民局到你家敲門，你有權可以保持沉默，不將自己的資料交出，這是憲法權益。”

此外，萬一被移民局拘留，市民是有權對外打一通電話，並可要求聘請律師。

為了協助無證移民，華促會、亞洲法律援助中心及舊金山公辯律師等設立一條24小時熱線，去協助有需要的人，電話是(415) 200-1548。

如果無證移民被拘留，致電以上電話，協助的機構就會安排律師，免費幫助辦理保釋。

舊金山公辯律師賀大器（Jeff Adachi）說：”我幾肯定ICE將會有行動，ICE已宣布會大規模掃蕩無證人士，空穴來風，未必無因，我們可以做的，就是做足準備，有律師及職員去應對。”

賀大器指，公辯律師去年年中成立一個專責協助被拘留無證人士的律師團隊，短短9個月間，公辯律師一共有75個案件，在50名出席法庭聽證會的人士中，六成在會後就獲釋放，因此有代表律師是相當重要。

市參事李麗嫦及盧凱莉週二亦提案，希望市府增加撥款為無證人士提供全面的法律援助。

想瞭解更多移民權益及資訊，華促會將於2月12日星期一下午5時半舉行講座，有興趣人士要提早報名。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。