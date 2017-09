舊金山市府規劃委員會討論監管大麻店新法（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

加州康樂大麻合法化的法例將於明年1月1日實施,舊金山市府規劃委員會週四開會,討論有關法例的草案,包括列出一些有關土地用途指引。

市府規劃部門的Aaron Starr表示,目前草案當中,將同市內大麻有關的土地用途分3個類別,包括大麻藥店:只售藥用大麻;大麻零售店:可同時出售成人康樂用和藥用大麻;以及非零售大麻商業,包括種植和批發等。

大麻零售店不得設在學校600呎範圍內,每間大麻藥店或大麻零售店必須相隔至少300呎,另外不得設在住宅區。

而華埠和一些商住兩用的社區,就必須根據規劃部門等審批,在市中心或商業區等開店就無問題。

大麻藥店的條例跟之前的大致相似,不過就由原本禁止在學校範圍1,000呎開店,收窄到600呎範圍,亦准許在市內更多地方開店。

另外,如果想從大麻藥店轉為大麻零售店,不須經過規劃部門或大麻辦公室等審議,但必須通知店鋪所在社區,另外必須在2018年6月30日前提出申請,再等到至2019年12月31日審批。

有規劃部門委員說,每間大麻店即使必須相隔300呎,仍然有機會出現密集情況,建議根據城市密度作考慮。

另外有委員說,就算不准大麻店開在學校範圍600呎,未必有效讓孩子和青少年遠離大麻,建議提供相關教育。

在兩個月前,市府轄下新成立的大麻辦公室表示,會在11月向市參議會提交大麻業平等權益報告,以及為非零售大麻商業提供相關牌照。

