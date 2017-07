By

【KTSF】

舊金山規劃委員會週四一致通過,建議全市暫停接受新的大麻藥店申請,直至市政府制定如何實施成人娛樂大麻合法化的提案。

加州選民去年11月通過有關提案,將於明年1月實行,市府需要制定條例,管制這個新的行業。

規劃委員會指出,與其回應個別選區的市民要求暫停發牌,不如全市暫停接受新店的申請,等到全盤計劃出台再作打算。

