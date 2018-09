舊金山州府大樓展出慰安婦照片展（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

慰安婦正義聯盟在舊金山的加州州府大樓開始3個星期的慰安婦照片展。

這些是在二次大戰中被日本軍俘虜來當慰安婦的女子,當中有來自中國、韓國、菲律賓、台灣、印尼,甚至是荷蘭女子的面孔。

照片展中也包括慰安婦在慰安房外的情景,也包括日本士兵在排隊進入慰安房的場面。

另外還有一座印有在舊金山的慰安婦紀念碑的大型立體照片,民眾可以在方塊上簽名留言。

這是慰安婦正義聯盟首次在州府大樓這公共場所舉辦照片展。

慰安婦正義聯盟共同主席鄧孟詩(Julie Tang)說:”我們同加州和美國政府合作,一起呼籲全世界、全美國的人民知道更多關於慰安婦的問題,慰安婦的歷史,希望日本能過道歉,給慰安婦一個公道。”

民主黨加州眾議員丁右立(Phil Ting)說:”記著慰安婦的故事非常重要,成千上萬婦女在二戰時遭到慘痛待遇。”

民主黨加州眾議員邱信福(David Chiu)亦說:”我們必須牢記這段歷史,因為遺忘歷史的人會重蹈覆轍。”

2007年在聯邦眾議院提出HR121 議案,要求日本政府就慰安婦問題而道歉,並在學校教導歷史真相的前聯邦眾議員Mike Honda表示,要安倍政府面對歷史。

Honda說:”我們也想結束這段歷史,日本道歉才能結束這段歷史。”

慰安婦照片展開始在McAllister街的州府大樓大廳舉行到9月20日,在9月22日,展覽將遷移到華埠的市立大學繼續展出一個月。

