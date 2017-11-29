舊金山雷家五口滅門慘案 週二結案陳詞（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市立大學附近5年前發生的一起滅門五屍命案，超過一個多月的審訊，週二進入結案陳詞的階段。

案發在2012年3月，地點是舊金山市立大學對面的 Howth街這棟住宅，雷家五口死亡，死者包括65歲的雷華舜、62歲妻子許婉儀、37歲二女兒雷映雪、32歲小兒子雷元驥和30歲兒媳朱家慧。

3月23日早上，雷家大女兒Nicole Lei和她12歲的女兒到訪該住宅時，發現家人被殺並報警，警方兩天後，在San Mateo 一間汽車旅館將陸太平逮捕。

案件檢控官Eric Fleming週二在結案陳詞中強調，陸太平有作案的機會，證據也顯示他是兇手，而小兒子雷元驥是案件中的關鍵人物。

陸太平在3月22日晚上10點半離開賭場，雷元驥和太太通過電話後，回家要見陸太平，證據顯示陸太平被割傷手指，他的血跡遍布屋內不同角落，他的血跡也在雷元驥的牛仔褲上被發現。

而在陸太平的牛仔褲上也發現雷元驥母親和太太的DNA，陸太平的手指印在廚房內的玻璃清潔劑的瓶子上被發現。

案發現場曾被水和白色油漆淹浸，檢方指被告是水管技工，他懂得怎樣造成屋內淹浸，企圖毀屍滅跡。

嫌犯的車中和他住的汽車旅館也都發現白色油漆痕跡，再加上陸太平的車中有雷元驥的血跡，可以證明陸太平犯下兇案。

除此之外，檢控官也表示，被告在犯罪後心虛潛逃，而他的犯案動機和錢有關，檢控官表示陸太平的銀行賬戶只有一元，欠母親房租並面對逼遷威脅，而在被逮捕時，身上有超過6,500元，他也在案發後給了母親1,000元。

而檢控官在庭上也展示了雷元驥、他太太和他姐姐倒臥在地上的血腥畫面，強調現場多處發現被告的DNA。

陸太平週二短髮出庭，身穿淺紫色長袖衣，黑色長褲和領帶，但是他也雙眼瘀青出庭。

被告律師Mark Goldrosen在結案陳詞中，對檢方的指控進行反駁，他表示從陸太平的薪資紀錄，他的年薪有75,000元，但也沒有把錢存在銀行的習慣，而賭場的紀錄也顯示，他在賭場取走的錢，比用來換賭幣的錢多，這也可能是他身上的錢其中的一個來源。

除此之外，案發現場也有許多地方數千元的現金和其他財物沒有被拿走，被告律師更指出，殺人手法狠毒，帶有警戒意識，可能涉及幫派，但沒有證據顯示被告涉及幫派活動，調查也始終沒有發現行兇武器。

檢控官將在週三開始對辯方律師的陳詞反駁。

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