舊金山雷家五口滅門慘案 週二結案陳詞（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市立大學附近5年前發生的一起滅門五屍命案,超過一個多月的審訊,週二進入結案陳詞的階段。

案發在2012年3月,地點是舊金山市立大學對面的 Howth街這棟住宅,雷家五口死亡,死者包括65歲的雷華舜、62歲妻子許婉儀、37歲二女兒雷映雪、32歲小兒子雷元驥和30歲兒媳朱家慧。

3月23日早上,雷家大女兒Nicole Lei和她12歲的女兒到訪該住宅時,發現家人被殺並報警,警方兩天後,在San Mateo 一間汽車旅館將陸太平逮捕。

案件檢控官Eric Fleming週二在結案陳詞中強調,陸太平有作案的機會,證據也顯示他是兇手,而小兒子雷元驥是案件中的關鍵人物。

陸太平在3月22日晚上10點半離開賭場,雷元驥和太太通過電話後,回家要見陸太平,證據顯示陸太平被割傷手指,他的血跡遍布屋內不同角落,他的血跡也在雷元驥的牛仔褲上被發現。

而在陸太平的牛仔褲上也發現雷元驥母親和太太的DNA,陸太平的手指印在廚房內的玻璃清潔劑的瓶子上被發現。

案發現場曾被水和白色油漆淹浸,檢方指被告是水管技工,他懂得怎樣造成屋內淹浸,企圖毀屍滅跡。

嫌犯的車中和他住的汽車旅館也都發現白色油漆痕跡,再加上陸太平的車中有雷元驥的血跡,可以證明陸太平犯下兇案。

除此之外,檢控官也表示,被告在犯罪後心虛潛逃,而他的犯案動機和錢有關,檢控官表示陸太平的銀行賬戶只有一元,欠母親房租並面對逼遷威脅,而在被逮捕時,身上有超過6,500元,他也在案發後給了母親1,000元。

而檢控官在庭上也展示了雷元驥、他太太和他姐姐倒臥在地上的血腥畫面,強調現場多處發現被告的DNA。

陸太平週二短髮出庭,身穿淺紫色長袖衣,黑色長褲和領帶,但是他也雙眼瘀青出庭。

被告律師Mark Goldrosen在結案陳詞中,對檢方的指控進行反駁,他表示從陸太平的薪資紀錄,他的年薪有75,000元,但也沒有把錢存在銀行的習慣,而賭場的紀錄也顯示,他在賭場取走的錢,比用來換賭幣的錢多,這也可能是他身上的錢其中的一個來源。

除此之外,案發現場也有許多地方數千元的現金和其他財物沒有被拿走,被告律師更指出,殺人手法狠毒,帶有警戒意識,可能涉及幫派,但沒有證據顯示被告涉及幫派活動,調查也始終沒有發現行兇武器。

檢控官將在週三開始對辯方律師的陳詞反駁。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。