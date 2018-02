舊金山市府計劃翻新市府廣場 公開徵集市民意見（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山市府規劃部正計劃重新設計和改建市府廣場,同時公開徵集市民意見。

舊金山市府規劃部官員表示,市府廣場改建計劃還包括旁邊的聯合國廣場,以及在兩個廣場之間必經的一段Fulton街,也就是位於Larkin和Hyde街之間。

舊金山城市規劃部項目經理Nick Perry說:”目標是創造一個長期相配計劃,以改善這裡的公共區域和街道,那裡的許多公共基礎設施已老舊,需要修理及更新。”

項目負責人表示,更新改建計劃將包括行人、自行車及公車等設施,還有樹木、路面及街燈等,規劃部除了與舊金山公園康樂局、交通局及水利局等多個市府部門合作,也會向市民徵求意見。

從即日起一直到3月11日,市民可以上網站http://www.civiccentersf.org,填寫調查問卷。

Perry說:”未來幾個月,我們的設計團隊將開始收集所有意見,然後設計出不同選擇,針對三個公共空間及街道,我們在4月的活動中會分享這些設計架構計劃。”

聯合國廣場目前每週定期會有農夫市場,規劃部週三也有派工作人員在此進行調查,希望未來工程不會給農夫市場帶來太大影響。

而耗資1,000萬元的Helen Diller市中心遊樂場也屬於市府廣場,更新改建項目一部分目前已基本完工,並計劃於下週三正式向公眾開放。

