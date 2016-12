舊金山推回收聖誕樹服務 下週一起啟動（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

聖誕節過去了,又到了該回收聖誕樹的時候,舊金山環保局提醒民眾,將在1月2號到14號期間,為民眾提供回收聖誕樹服務。

舊金山市政府前的市政廣場,週三變身為聖誕樹回收場,負責收垃圾和回收服務的舊金山Recology 的工作人員,用大型的碎木機,將鋸斷的聖誕樹一一磨碎,現場也瀰漫著清新的木頭香味。

舊金山環保局表示,這是該市第30屆聖誕樹回收活動,從下週一開始,也就是明年1月2日到1月14日期間,將為民眾提供回收聖誕樹的服務 。

舊金山環保局公關Peter Gallotta說:”我們在舊金山回收聖誕樹非常容易,所有的居民只要將聖誕樹在正常的回收日那天拿出來,Recology會前來收取,並且回收。”

環保局官員提醒民眾回收聖誕樹前,記得要拿掉所有的裝飾品,並將樹放在路邊,而這些回收的樹木在被鋸成碎木之後,還有用途,不會只是當填埋垃圾佔空間,這些材料會被送到生化物質處理廠,然後轉化為能源。

舊金山回收聖誕樹活動是該市推動零垃圾目標的一部分,去年1月,舊金山回收了577噸的聖誕樹,等同於兩架波音787夢幻客機的重量,而這些聖誕樹的木屑也一點都沒浪費,分別被用來覆蓋公園,或者送到生化物質處理廠當作產生電力的燃料。

