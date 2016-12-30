舊金山推回收聖誕樹服務 下週一起啟動（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

聖誕節過去了，又到了該回收聖誕樹的時候，舊金山環保局提醒民眾，將在1月2號到14號期間，為民眾提供回收聖誕樹服務。

舊金山市政府前的市政廣場，週三變身為聖誕樹回收場，負責收垃圾和回收服務的舊金山Recology 的工作人員，用大型的碎木機，將鋸斷的聖誕樹一一磨碎，現場也瀰漫著清新的木頭香味。

舊金山環保局表示，這是該市第30屆聖誕樹回收活動，從下週一開始，也就是明年1月2日到1月14日期間，將為民眾提供回收聖誕樹的服務 。

舊金山環保局公關Peter Gallotta說：”我們在舊金山回收聖誕樹非常容易，所有的居民只要將聖誕樹在正常的回收日那天拿出來，Recology會前來收取，並且回收。”

環保局官員提醒民眾回收聖誕樹前，記得要拿掉所有的裝飾品，並將樹放在路邊，而這些回收的樹木在被鋸成碎木之後，還有用途，不會只是當填埋垃圾佔空間，這些材料會被送到生化物質處理廠，然後轉化為能源。

舊金山回收聖誕樹活動是該市推動零垃圾目標的一部分，去年1月，舊金山回收了577噸的聖誕樹，等同於兩架波音787夢幻客機的重量，而這些聖誕樹的木屑也一點都沒浪費，分別被用來覆蓋公園，或者送到生化物質處理廠當作產生電力的燃料。

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