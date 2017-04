舊金山市府擬購新亞洲大酒樓 建可負擔房屋（視頻）

By

舊金山華埠人多,建築物的密度高,很難再從中獲得土地興建房屋,不過市長李孟賢近日有新動作,他計劃購買華埠一幢大廈,並將大廈改建為可負擔房屋。

舊金山市府有意收購的大廈,位於Pacific街772號,即是華埠新亞洲大酒樓所在的地方,業權是屬於已故華埠僑領易象球的家族。

李孟賢表示,一直以來市府都想在華埠尋找可以興建房屋的地方,不過該區的土地供應緊絀,一直未能如願。

直到幾個月前,他得知新亞洲的大廈業主有意出售大廈,便下令市府房屋辦公室著手與業主商討。

李孟賢說:”希望談判完成後,市府成為大廈的新業主,我們暫時未有任何計劃,因為未有錢建屋,但這是好投資,在華埠的中心及北岸區建更多可負擔房屋。”

李孟賢與有份參與計劃的市參事佩斯金(Aaron Peskin)指,這個構思最先沿於已故中華總商會顧問白蘭,佩斯金表示,去年白蘭仍在生時,在一個宴會上就已提出這個建議,並得到李孟賢的認同。

佩斯金認為,除了是實行白蘭的遺願外,對於華埠 亦是一個機會。

佩斯金說:”華埠及第三區大多房屋密集,這幢樓一層高,上面還有很多建屋空間,華埠很少有這樣的機會,現在就有一個。”

新亞洲大酒樓是舊金山華埠,現時面積最大的中餐館,佩斯金透露,初步計劃仍會保留酒樓,而在酒樓上大約興建60個可負擔房屋。

佩斯金透露,新亞洲大酒樓的租約最快在2021年才正式約滿,究竟改建後這裏會變成怎樣,改建的資金又從何來?這些將會是下一步才討論。

這個計劃原訂在週二的市參議會議上提出來討論,不過最新消息指,將會延期至下週二。

