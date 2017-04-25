舊金山市府擬購新亞洲大酒樓 建可負擔房屋（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠人多，建築物的密度高，很難再從中獲得土地興建房屋，不過市長李孟賢近日有新動作，他計劃購買華埠一幢大廈，並將大廈改建為可負擔房屋。

舊金山市府有意收購的大廈，位於Pacific街772號，即是華埠新亞洲大酒樓所在的地方，業權是屬於已故華埠僑領易象球的家族。

李孟賢表示，一直以來市府都想在華埠尋找可以興建房屋的地方，不過該區的土地供應緊絀，一直未能如願。

直到幾個月前，他得知新亞洲的大廈業主有意出售大廈，便下令市府房屋辦公室著手與業主商討。

李孟賢說：”希望談判完成後，市府成為大廈的新業主，我們暫時未有任何計劃，因為未有錢建屋，但這是好投資，在華埠的中心及北岸區建更多可負擔房屋。”

李孟賢與有份參與計劃的市參事佩斯金（Aaron Peskin）指，這個構思最先沿於已故中華總商會顧問白蘭，佩斯金表示，去年白蘭仍在生時，在一個宴會上就已提出這個建議，並得到李孟賢的認同。

佩斯金認為，除了是實行白蘭的遺願外，對於華埠 亦是一個機會。

佩斯金說：”華埠及第三區大多房屋密集，這幢樓一層高，上面還有很多建屋空間，華埠很少有這樣的機會，現在就有一個。”

新亞洲大酒樓是舊金山華埠，現時面積最大的中餐館，佩斯金透露，初步計劃仍會保留酒樓，而在酒樓上大約興建60個可負擔房屋。

佩斯金透露，新亞洲大酒樓的租約最快在2021年才正式約滿，究竟改建後這裏會變成怎樣，改建的資金又從何來？這些將會是下一步才討論。

這個計劃原訂在週二的市參議會議上提出來討論，不過最新消息指，將會延期至下週二。

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